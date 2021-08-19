6666 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6666 человек выздоровело от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 431,

город Алматы - 1050,

город Шымкент - 604,

Акмолинская область - 259,

Актюбинская область - 522,

Алматинская область - 396,

Атырауская область - 332,

Восточно-Казахстанская область - 115,

Жамбылская область - 100,

Западно-Казахстанская область - 127,

Карагандинская область - 1129,

Костанайская область - 443,

Кызылординская область - 197,

Мангистауская область - 207,

Павлодарская область - 419,

Северо-Казахстанская область - 208,

Туркестанская область - 127.

Итого выздоровевших в Казахстане - 591964.



