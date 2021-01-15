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666 казахстанцев выздоровели от коронавируса
15 Января 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 84,
город Алматы - 162,
город Шымкент - 4,
Акмолинская область - 41,
Актюбинская область - 4,
Алматинская область - 4,
Атырауская область - 125,
Восточно-Казахстанская область - 17,
Жамбылская область - 15,
Западно-Казахстанская область - 32,
Карагандинская область - 28,
Костанайская область - 54,
Кызылординская область - 5,
Мангистауская область - 14,
Павлодарская область - 61,
Северо-Казахстанская область - 15,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане - 151838.
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