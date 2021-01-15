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666 казахстанцев выздоровели от коронавируса

15 Января 2021 08:16
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666 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 84,

город Алматы - 162,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 41,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 4,

Атырауская область - 125,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 32,

Карагандинская область - 28,

Костанайская область - 54,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 14,

Павлодарская область - 61,

Северо-Казахстанская область - 15,

Туркестанская область - 1.


Итого выздоровевших в Казахстане - 151838.


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#Здравоохранение   #Коронавирус  
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