666 казахстанцев выздоровели от коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 666 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 84,

город Алматы - 162,

город Шымкент - 4,

Акмолинская область - 41,

Актюбинская область - 4,

Алматинская область - 4,

Атырауская область - 125,

Восточно-Казахстанская область - 17,

Жамбылская область - 15,

Западно-Казахстанская область - 32,

Карагандинская область - 28,

Костанайская область - 54,

Кызылординская область - 5,

Мангистауская область - 14,

Павлодарская область - 61,

Северо-Казахстанская область - 15,

Туркестанская область - 1.





Итого выздоровевших в Казахстане - 151838.