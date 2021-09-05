08:16, 05 Сентябрь 2021 | GMT +6
6620 человек выздоровели от КВИ в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6620 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 792,
город Алматы - 1105,
город Шымкент - 639,
Акмолинская область - 281,
Алматинская область - 469,
Атырауская область - 681,
Восточно-Казахстанская область - 156,
Жамбылская область - 265,
Западно-Казахстанская область - 65,
Карагандинская область - 1121,
Костанайская область - 196,
Кызылординская область - 129,
Мангистауская область - 281,
Павлодарская область - 244,
Северо-Казахстанская область - 124,
Туркестанская область - 72.
Итого выздоровевших в Казахстане - 716645.