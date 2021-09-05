6620 человек выздоровели от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6620 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 792,

город Алматы - 1105,

город Шымкент - 639,

Акмолинская область - 281,

Алматинская область - 469,

Атырауская область - 681,

Восточно-Казахстанская область - 156,

Жамбылская область - 265,

Западно-Казахстанская область - 65,

Карагандинская область - 1121,

Костанайская область - 196,

Кызылординская область - 129,

Мангистауская область - 281,

Павлодарская область - 244,

Северо-Казахстанская область - 124,

Туркестанская область - 72.

Итого выздоровевших в Казахстане - 716645.