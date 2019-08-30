660 семей в Туркестане получили квартиры в канун Дня Конституции

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане в рамках реализации Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» 660 семей получили долгожданное жилье. Торжественное мероприятие было приурочено к государственному празднику - Дню Конституции РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Ключи новоселам вручил аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. 11 пятиэтажных жилых домов построены в микрорайоне Отырар. Введены в эксплуатацию и сданы 165 однокомнатных, 165 двухкомнатных и 330 трехкомнатных квартир.

Отметим, все квартиры распределены среди граждан, стоящих в очереди на получение жилья и относящихся к социально уязвимым слоям населения. В многоквартирных домах полностью налажена инфраструктура. Кроме того, до конца текущего года запланировано ввести в эксплуатацию еще 9 пятиэтажных домов.