66-летний композитор стал вторым на спортивном кроссе в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Более двух тысяч таразцев приняли участие в традиционном кроссе в честь Дня города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Осенний легкоатлетический кросс «Тараз – спортивный город» стартовал на Центральной площади города и финишировал в Парке Первого Президента.

На торжественном открытии спортивного мероприятия аким Тараза Бахытжан Орынбеков отметил, что история города – это, прежде всего, история его жителей, чьи достижения в работе, искусстве и спорте играли важную роль в становлении и развитии края на протяжении многих лет. Жамбылцы гордятся высокими спортивными достижениями своих земляков олимпийцев – Жаксылыка Ушкемпирова, Серика Конакбаева, Ислама Байрамукова, Евгения Яровенко, Ермахана Ибраимова, Болата Жумадилова, Бахтияра Артаевам, Акжурека Танатарова, Габита Есжанова, Ельдоса Сметова, Зульфии Габидуллиной - и надеются, что молодые жамбылские спортсмены продолжат эти славные традиции на следующих летних Олимпийских играх.

В спортивных забегах приняли участие представители разных возрастов. Дистанция составила 2 400 метров. Кросс начался с утренней разминки.

Как сообщила корреспонденту МИА «Казинформ» руководитель городского отдела спорта, а ранее чемпионка Азии, бронзовый призер первенства мира по акробатике, Оксана Борисюк, в четырех забегах участвовали юноши и девушки 18 - 35 лет, мужчины и женщины 36 - 44 лет, мужчины и женщины от 45 лет и старше. В четвертом забеге - люди с ограниченными возможностями.

В легкоатлетическом кроссе «Тараз – спортивный город» участвовала паралимпийская чемпионка, рекордсменка, мастер спорта Республики Казахстан международного класса по плаванию Зульфия Габидуллина.

Финиш и награждение тройки лидеров в каждом забеге состоялись в Парке Первого Президента.

«В категории 18 - 35 лет победителями стали Андрей Калюжный, Рустем Бекхожаев, Галымжан Култасов, а также Севинч Кязим, Яна Сибирякова и Диана Никрамова. Среди участников 36 - 44 лет в числе первых были Нурболат Жолдыбаев, Аскар Жунисбеков, Досан Кадырманов, а также Зарина Сатаева, Эльвира Ерубаева и Маржан Райымбекова. Среди 45-летних и выше победителями стали Евгений Шкедов, Аман Молдыбаев, Аскар Жазыбаев, а также Сана Джумакулова, Елена Демидова и Рабига Алимбекова», - пояснила Оксана Борисюк.

Среди более чем двух тысяч участников самый возрастной 66-летний спортсмен Аман Молдыбаев занял второе место. Он известен в Казахстане как композитор и исполнитель, автор популярных мелодий, заслуженный деятель культуры РК, чей кюй «Коне Тараз» звучал во многих странах мира. Преподает музыкальные дисциплины в Таразском пединституте.

«Цель мероприятия - пропаганда здорового образа жизни среди населения и привлечение граждан всех возрастов и категорий к систематическим занятиям физкультурой и спортом, - отметила руководитель городского отдела спорта. - Здоровье нации и развитие массового спорта являются одним из значимых приоритетов государственной политики, поэтому сегодня в Таразе проводится целенаправленная работа по пропаганде здорового образа жизни, по обеспечению доступности спортивных сооружений для жителей города, регулярно организовываются отраслевые спартакиады и соревнования по культивируемым видам спорта среди граждан всех возрастов и категорий».

По данным акимата, охват систематическими занятиями физкультурой и спортом составляет 37,5% от общего числа населения областного центра.