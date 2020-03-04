66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 4 марта 1945 года, шел 1352-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. 3-й гвардейский танковый корпус 2-го Белорусского фронта блокировал все подходившие к городу Кезлин дороги и совместно с 272-й стрелковой дивизией начал сжимать кольцо окружения вокруг кезлинского гарнизона.

4 марта 1-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского фронта вышла на побережье Балтийского моря западнее Кольберга. Основные силы 10-го корпуса СС и корпусной группы «Теттау» противника попали в окружение в районе Шифельбайн, Лабес, Драмбург, Каппе. 2-я гвардейская танковая армия к исходу 4 марта завязали бои за Наугард, развивая частью сил наступление на Голлнов. 5 марта Наугард был очищен от противника.

В течение 4 марта юго-западнее Кенигсберга советские войска вели бои по уничтожению Восточно-Прусской группировки противника.

Северо-западнее города Грудзяндз (Грауденц) советские войска в результате наступательных боев овладели городом Скурц.

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, 4 марта вышли на побережье Балтийского моря и овладели городом Кезлин, отрезав таким образом войска противника в восточной Померании от его войск в западной Померании.

Войска 1-го Белорусского фронта, прорвав сильно укрепленную оборону немцев восточнее города Штаргард, за четыре дня наступательных боев продвинулись вперед до 100 километров и вышли на побережье Балтийского моря в районе города Кольберг…

4 марта 1945 года не вернулся с боевого задания Герой-казахстанец Иван Гулькин.

Гулькин Иван Тихонович родился 23 июня 1923 года в поселке Алексеевка (ныне Бородулихинский район Восточно-Казахстанской области). В 1931 году вместе с семьей переехал в село Лебяжье Алтайского края, а в 1934 году — в Барнаул. В 1940 году окончил среднюю школу № 25 в Барнауле, одновременно учился в аэроклубе. В январе 1941 года Гулькин был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Окончил Молотовскую летную школу, затем в 1942 году Майкопское военное авиационное училище. С мая того же года — на фронтах Великой Отечественной войны.

К сентябрю 1943 года младший лейтенант Иван Гулькин был старшим летчиком 667-го штурмового авиаполка 292-й штурмовой авиадивизии 1-го штурмового авиакорпуса 5-й воздушной армии Степного фронта. К тому времени он совершил 93 боевых вылета, нанеся противнику значительный ущерб в живой силе и технике. В воздушных боях Гулькин сбил 3 самолета противника в группе.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 февраля 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» младший лейтенант Иван Гулькин был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 1462.

4 марта 1945 года командир эскадрильи 141-го гвардейского штурмового авиаполка капитан Иван Гулькин пропал без вести, не вернувшись с боевого задания в районе населенного пункта Вельекльсдорф к юго-востоку от Лаубана.

Был также награжден орденами Красного Знамени, Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, рядом медалей.

4 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 66 дней…

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



