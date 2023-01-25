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    66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

    25 Января 2023, 08:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 25 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 750 человек (–1 608+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 117 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 633 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По информации Минздрава РК, коронавирусом в Казахстане за сутки заболели 66 человек. Еще 6 обратились в медучреждения с симптомами ковидной пневмонии.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

    • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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