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66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

25 Января 2023, 08:18
66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 25 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 750 человек (–1 608+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 117 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 633 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава РК, коронавирусом в Казахстане за сутки заболели 66 человек. Еще 6 обратились в медучреждения с симптомами ковидной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.


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