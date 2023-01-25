66 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 25 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 750 человек (–1 608+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 117 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 633 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава РК, коронавирусом в Казахстане за сутки заболели 66 человек. Еще 6 обратились в медучреждения с симптомами ковидной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.