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    11:13, 22 Февраль 2021 | GMT +6

    657 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 февраля на территорию Республики Казахстан прибыл 21 международный авиарейс из Германии, Литвы, Шри-Ланки, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, РФ, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

    Из 3 155 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 498 человек, без справок прибыло 657 граждан РК.

    В том числе: в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 1 998 пассажиров, со справками - 1 633, без справок - 365;
    в аэропорт г. Нур-Султана – 8 рейсов, 1 155 пассажиров, со справками - 863, без справок - 292;
    в аэропорт г. Шымкента – 1 рейс, 2 пассажира, оба - со справками.
    Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.
    По результатам ПЦР-анализа, у всех 327 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Транспорт Главная для mail.ru
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