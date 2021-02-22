657 авиапассажиров прибыли в Казахстан без ПЦР-справок

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 21 февраля на территорию Республики Казахстан прибыл 21 международный авиарейс из Германии, Литвы, Шри-Ланки, Мальдивской Республики, ОАЭ, Египта, Турции, Грузии, Украины, РФ, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля.

Из 3 155 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 498 человек, без справок прибыло 657 граждан РК.

В том числе: в аэропорт г. Алматы – 12 рейсов, 1 998 пассажиров, со справками - 1 633, без справок - 365;в аэропорт г. Нур-Султана – 8 рейсов, 1 155 пассажиров, со справками - 863, без справок - 292;в аэропорт г. Шымкента – 1 рейс, 2 пассажира, оба - со справками.Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.По результатам ПЦР-анализа, у всех 327 граждан РК тестирование показало отрицательный результат.