656 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции выявили за сутки в стране
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 17 июня зарегистрированы 656 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
город Нур-Султан - 842 (+68)
город Алматы - 978 (+71)
город Шымкент - 679 (+26)
Акмолинская область - 120 (+38)
Актюбинская область - 230 (+23)
Алматинская область - 454 (+52)
Атырауская область - 739 (+119)
Восточно-Казахстанская область - 220 (+18)
Жамбылская область - 115 (+21)
Западно-Казахстанская область - 406 (+27)
Карагандинская область - 1041 (+90)
Костанайская область - 79 (+21)
Кызылординская область - 171 (+12)
Мангистауская область - 213 (+1)
Павлодарская область - 72 (+8)
Северо-Казахстанская область - 157 (+16)
Туркестанская область - 315 (+45)
Итого бессимптомных в Казахстане - 6831.
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