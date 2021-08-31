6533 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 6533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов :

город Нур-Султан - 1445,

город Алматы - 702,

город Шымкент - 116,

Акмолинская область - 285,

Актюбинская область - 73,

Алматинская область - 346,

Атырауская область - 643,

Восточно-Казахстанская область - 112,

Жамбылская область - 422,

Западно-Казахстанская область - 27,

Карагандинская область - 1311,

Костанайская область - 305,

Кызылординская область - 150,

Мангистауская область - 195,

Павлодарская область - 153,

Северо-Казахстанская область - 142,

Туркестанская область - 106.

Итого выздоровевших в Казахстане – 673 629.