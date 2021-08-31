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    08:16, 31 Август 2021 | GMT +6

    6533 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане 6533 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов :

    город Нур-Султан - 1445,

    город Алматы - 702,

    город Шымкент - 116,

    Акмолинская область - 285,

    Актюбинская область - 73,

    Алматинская область - 346,

    Атырауская область - 643,

    Восточно-Казахстанская область - 112,

    Жамбылская область - 422,

    Западно-Казахстанская область - 27,

    Карагандинская область - 1311,

    Костанайская область - 305,

    Кызылординская область - 150,

    Мангистауская область - 195,

    Павлодарская область - 153,

    Северо-Казахстанская область - 142,

    Туркестанская область - 106.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 673 629.


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