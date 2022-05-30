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    652 млн тенге поступило в республиканский бюджет от цифрового майнинга

    30 Мая 2022, 12:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФО - По итогам первого квартала 2022 года в бюджет поступило 652 млн тенге по плате за цифровой майнинг. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК, передает МИА «Казинформ».

    С 1 января 2022 года введена плата за цифровой майнинг. Плательщиками являются лица, осуществляющие деятельность в сфере цифрового майнинга, плата взимается за фактический объем электрической энергии, потребленной при осуществлении деятельности. Она уплачивается ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Налоговая отчетность по плате за цифровой майнинг Налоговым кодексом не предусмотрена. Ставка платы исчисляется по ставке один тенге за киловатт-час электрической энергии.

    Плата за цифровой майнинг поступила от плательщиков 12 регионов страны:

    город Нур-Султан - 277,3 млн тенге;

    ЗКО – 143,1 млн тенге;

    Актюбинская область - 48,9 млн тенге;

    Карагандинская область – 45,2 млн тенге;

    Павлодарская область - 36,9 млн тенге;

    город Алматы – 36,1 млн тенге;

    Атырауская область - 26,4 млн тенге;

    ВКО – 24,3 млн тенге;

    Алматинская область – 11,1 млн тенге;

    Туркестанская область – 2,2 млн тенге;

    Жамбылская область – 685,1 тыс. тенге;

    Костанайская область – 39,9 тыс. тенге.

    Деньги поступают в республиканский бюджет, следовательно, регион, откуда поступили платы и регион нахождения майнинговой фермы могут различаться.

    Крупными плательщиками платы являются ТОО «AISolutions» с суммой 93,2 млн тенге;

    филиал ТОО «ЛЛУ АГРО-ЭНЕРДЖИ» с суммой 76,7 млн тенге, ТОО «BCD Company» с суммой 53,8 млн тенге.

    Ранее в средствах массовой информации распространялась информация о том, что в целях обеспечения энергобезопасности большинство предприятий, осуществляющих майнинг, отключены от электроэнергии с октября 2021 года, в связи с чем большая часть ожидаемой суммы не поступила в бюджет.

    «Дополнительно сообщаем, что в Парламенте РК рассматривается законопроект, который предусматривает увеличение ставки платы за цифровой майнинг», - отметили в КГД.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Экономика Другие государственные органы Цифровой Казахстан Бюджет Криптовалюта Финансы
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