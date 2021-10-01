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    6500 абонентов остались без газа из-за экскаваторщика в Шымкенте

    1 Октября 2021, 10:18

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Из-за повреждения экскаваторщиком подземного газопровода высокого давления 6500 абонентов остались без газа в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу «КазТрансГаза».

    «ЧП произошло 30 сентября на объездной Алматинской трассе. Прибыв на место вызова в 22:12, аварийная бригада при обследовании выяснила, что предположительно при проведении земляных работ неизвестным трактором-экскаватором был поврежден подземный полиэтиленовый газопровод высокого давления Ду-315мм», - сообщили в пресс-службе «КазТрансГаза».

    В результате от системы газоснабжения отключены 6500 абонентов, 35 единиц коммунально-бытовых предприятий, 6 промпредприятий.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Шымкент Газификация
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