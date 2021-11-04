65% взрослого населения Узбекистана получили первую дозу вакцины от COVID-19

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане 65 процентов населения старше 18 лет получили первую дозу вакцины от коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Министерства здравоохранения РУ, на сегодняшний день в стране было использовано 26 989 389 доз вакцины, из которых первую дозу получили 13 964 217 человек, вторым и третьим (китайско-узбекская вакцина ZF-UZ-VAC2001 вводится тремя дозами) компонентами вакцины соответственно привились 8 671 363 и 4 353 809 узбекистанцев.

«Показатель вакцинации первой дозой составляет 65,1 % взрослого населения страны, подлежащего вакцинации», - сообщает Минздрав РУ.

Напомним, прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения. С 28 сентября на добровольной основе разрешили вакцинировать от коронавируса детей старше 12 лет вакциной Pfizer.



