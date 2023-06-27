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    65 многоэтажных домов сдадут в эксплуатацию в Туркестанской области до конца года

    27 Июня 2023, 13:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды рассказал о реализуемых проектах в сфере строительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По словам акима, в Туркестанской области динамично развивается строительная отрасль. За пять лет объемы строительства выросли в 2,5 раза и составили 351 миллиард тенге. Площадь сданного в эксплуатацию жилья увеличилась в два раза и достигла 864 тысяч квадратных метров. За пять лет коммунальным жильем охвачено 4420 семей. Более 5 тысяч семей приобрели социальные ипотечные квартиры по программе «7-20-25» и в Отбасы банке», - сказал Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК.

    По его словам, более 2 тысяч семей охвачены семи программами субсидирования арендного жилья.

    «Проведен капитальный ремонт 221 многоквартирного дома. В Туркестанской области в этом году сдано 205 тысяч квадратных метров жилья. До конца года планируется сдать 65 многоэтажных домов общей площадью 211 тысяч квадратных метров. В результате 3557 семей получат собственное жилье», - заключил аким.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Туркестанская область Акимат Строительство Жилье
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