65-летнюю мать убил ударом кулака акмолинец
По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района 29 июня поступило сообщение участкового инспектора о задержании им 40-летнего местного жителя.
«Было установлено, что мужчина в ходе возникшего конфликта нанес телесные повреждения своей матери. В день злополучного инцидента злоумышленник пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, а во время возникшей ссоры в ярости несколько раз ударил свою 65-летнюю мать кулаком по голове. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате черепно-мозговой травмы», - отметили в ведомстве.
По данному факту следственным отделом начато досудебное производство по ч.3 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.