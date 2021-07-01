65-летнюю мать убил ударом кулака акмолинец

АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – 40-летний житель Атбасарского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей 65-летней матери несколько ударов кулаком, от которых женщина скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района 29 июня поступило сообщение участкового инспектора о задержании им 40-летнего местного жителя.

«Было установлено, что мужчина в ходе возникшего конфликта нанес телесные повреждения своей матери. В день злополучного инцидента злоумышленник пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, а во время возникшей ссоры в ярости несколько раз ударил свою 65-летнюю мать кулаком по голове. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате черепно-мозговой травмы», - отметили в ведомстве.

По данному факту следственным отделом начато досудебное производство по ч.3 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.