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    02:25, 01 Июль 2021 | GMT +6

    65-летнюю мать убил ударом кулака акмолинец

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    АТБАСАР. КАЗИНФОРМ – 40-летний житель Атбасарского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес своей 65-летней матери несколько ударов кулаком, от которых женщина скончалась, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции Акмолинской области, в дежурную часть отдела полиции Атбасарского района 29 июня поступило сообщение участкового инспектора о задержании им 40-летнего местного жителя.

    «Было установлено, что мужчина в ходе возникшего конфликта нанес телесные повреждения своей матери. В день злополучного инцидента злоумышленник пришел домой в состоянии алкогольного опьянения, а во время возникшей ссоры в ярости несколько раз ударил свою 65-летнюю мать кулаком по голове. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть женщины наступила в результате черепно-мозговой травмы», - отметили в ведомстве.

    По данному факту следственным отделом начато досудебное производство по ч.3 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.


    Теги:
    МВД РК Борьба с преступностью Главная Общество Правоохранительные органы Акмолинская область
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