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    65 кг наркотиков изъяли в Мангистауской области с начала года

    2 Мая 2023, 15:17

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - 65 кг наркотиков изъяли в Мангистауской области с начала года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    С начала года в регионе выявлено 106 наркоправонарушений. Раскрыто 22 наркопреступления. Из них по сбыту наркотиков зарегистрировано 14 фактов, в отношении хранения наркотических средств в особо крупном размере заведено четыре уголовных дела. Кроме того, по статье 300 УК РК задержаны двое граждан, подозреваемых в культивировании наркосодержащих растений. Выявлено 2 факта по организации контрабанды наркотиков и наркопритона. В течение четырех месяцев стражами порядка из незаконного оборота изъято 65 кг наркотических средств. В частности, 62,2 кг марихуаны, 2 кг мефедрона, синтетических наркотических средств альфа-PVP, 379 граммов гашиша и 126 граммов опиума.

    В целях профилактики наркомании и наркопреступлений на постоянной основе проводятся профилактические мероприятия. В этом направлении было организовано 50 мероприятий, уничтожено 280 граффити-надписей. Также было заблокировано 35 интернет-сайтов, рекламирующих и торгующих наркотиками и их аналогами.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Мангистауская область МВД РК Борьба с наркотиками
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