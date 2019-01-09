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65 человек заболели бруцеллезом в 2018 году в Атырауской области
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 65 человек заболели бруцеллезом в 2018 году в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В прошлом году в регионе возросло число людей, заболевших бруцеллезом. Если в 2016 году было зафиксировано 55 случаев, в 2017 - 44, то в ушедшем году заболело 65 человек. Бруцеллез передается только от больного животного к человеку при контакте. Самыми заразными являются козы, овцы, коровы и свиньи. При варке и кипячении возбудитель погибает. Поэтому есть риск, когда сельчане и даже горожане употребляют в лечебных целях парное молоко, так называемый «саумал». Это несет в себе большой риск заразиться бруцеллезом», - сообщил заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Атырауской области Ерболат Уайсов.
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