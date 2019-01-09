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65 человек заболели бруцеллезом в 2018 году в Атырауской области

9 Января 2019 07:21 130
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65 человек заболели бруцеллезом в 2018 году в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - 65 человек заболели бруцеллезом в 2018 году в Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В прошлом году в регионе возросло число людей, заболевших бруцеллезом. Если в 2016 году было зафиксировано  55 случаев, в 2017 - 44, то в ушедшем году заболело  65 человек. Бруцеллез передается только от больного животного к человеку при контакте. Самыми заразными  являются козы, овцы, коровы и свиньи. При варке и кипячении возбудитель погибает. Поэтому есть риск, когда  сельчане и даже горожане  употребляют в лечебных целях парное молоко, так называемый «саумал». Это несет в себе большой риск заразиться бруцеллезом», - сообщил   заместитель руководителя департамента охраны общественного здоровья Атырауской области  Ерболат Уайсов. 

 

 

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Ключевые слова: Здравоохранение, Атырауская область, Сельское хозяйство,
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Автор:

А. Соколов

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