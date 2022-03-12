08:16, 12 Март 2022 | GMT +6
643 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 643 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане - 5,
в городе Алматы - 0,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 20,
в Актюбинской области - 19,
в Алматинской области - 26,
в Атырауской области - 18,
в ВКО - 14,
в Жамбылской области - 196,
в ЗКО - 210,
в Карагандинской области - 29,
в Костанайской области - 32,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 44,
в СКО - 24,
в Туркестанской области - 2.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 280 362 человека.