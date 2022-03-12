РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:16, 12 Март 2022 | GMT +6

    643 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 643 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В разрезе регионов:

    в городе Нур-Султане - 5,

    в городе Алматы - 0,

    в городе Шымкенте - 0,

    в Акмолинской области - 20,

    в Актюбинской области - 19,

    в Алматинской области - 26,

    в Атырауской области - 18,

    в ВКО - 14,

    в Жамбылской области - 196,

    в ЗКО - 210,

    в Карагандинской области - 29,

    в Костанайской области - 32,

    в Кызылординской области – 4,

    в Мангистауской области - 0,

    в Павлодарской области - 44,

    в СКО - 24,

    в Туркестанской области - 2.

    Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 280 362 человека.

    Теги:
    Здравоохранение Главная
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:26
    Женская команда Казахстана по стендовой стрельбе завоевала бронзовую медаль Азиады
    Сегодня, 10:21
    2 616 515 человек старше 60 лет проживают в Казахстане
    Сегодня, 09:57
    Определились все четвертьфиналисты турнира АТР 250 Astana Open
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!