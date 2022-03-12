643 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 643 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане - 5,

в городе Алматы - 0,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 20,

в Актюбинской области - 19,

в Алматинской области - 26,

в Атырауской области - 18,

в ВКО - 14,

в Жамбылской области - 196,

в ЗКО - 210,

в Карагандинской области - 29,

в Костанайской области - 32,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 44,

в СКО - 24,

в Туркестанской области - 2.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 280 362 человека.