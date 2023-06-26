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    642 кг марихуаны и 4 кг синтетики изъяли полицейские за месяц в Казахстане

    26 Июня 2023, 12:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Об итогах спецоперации по борьбе с накроманией «Карасора» доложила представитель МВД Шугыла Турлыбек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается спецоперация «Карасора», направленная на противодействие культивированию, заготовке и вывозу конопли из южных регионов страны, а также пресечение деятельности организованных преступных групп, специализирующихся на распространении наркотиков, в том числе их новых видов», - сказала Шугыла Турлыбек на брифинге в МВД.

    По ее словам, в мероприятиях задействованы спецподразделения МВД, Нацгвардии, Минобороны. Для воздушной разведки применяются беспилотные летательные аппараты.

    Кроме того, задействованы возможности «Казахстан Гарыш Сапары» по космическому зондированию ареалов произрастания наркосодержащих растений.

    «За месяц спецоперации «Карасора» полицейскими выявлено 233 преступления, в том числе 87 фактов сбыта, 33 незаконного хранения наркотиков в особо крупном размере, 86 фактов культивирования наркосодержащих растений. Выявлено 4 нарколаборатории. Из незаконного оборота изъято более тонны наркотиков, в том числе 642 кг марихуаны, 29 кг гашиша, 4 кг синтетики и около 1 кг героина», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана МВД РК Борьба с наркотиками
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