640 избирательных участков открылись в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области начали работу более 600 избирательных участков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации областной избирательной комиссии, в регионе в семь часов утра открылись 640 избирательных участков. Действуют 15 территориальных избирательных комиссий.

Отдать голос во внеочередных выборах Президента РК имеют право 386 672 североказахстанца.

В Петропавловске действуют 94 избирательных участка. В том числе 10 являются закрытыми. Избирательное право имеют 161 117 горожан. Из них 245 человек будут впервые принимать участие в голосовании.

Участки будут работать с 7:00 до 20:00 по местному времени.

Ранее сообщалось, что в день выборов общественный транспорт в Петропавловске будет бесплатным.



