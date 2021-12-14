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640 человек выздоровели от коронавируса в РК

14 Декабря 2021 08:12
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640 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В городе Нур-Султане - 89,

в городе Алматы - 44,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 63,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 19,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 22,

в Жамбылской области - 17,

в ЗКО - 55,

в Карагандинской области - 134,

в Костанайской области - 6,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 72,

в СКО - 78,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровело 949 397 человек от COVID-19.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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