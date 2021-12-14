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640 человек выздоровели от коронавируса в РК
14 Декабря 2021 08:12
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В городе Нур-Султане - 89,
в городе Алматы - 44,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 63,
в Актюбинской области - 10,
в Алматинской области - 19,
в Атырауской области - 19,
в ВКО - 22,
в Жамбылской области - 17,
в ЗКО - 55,
в Карагандинской области - 134,
в Костанайской области - 6,
в Кызылординской области - 5,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 72,
в СКО - 78,
в Туркестанской области - 7.
Всего в стране выздоровело 949 397 человек от COVID-19.
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