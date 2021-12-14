640 человек выздоровели от коронавируса в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 640 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В городе Нур-Султане - 89,

в городе Алматы - 44,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 63,

в Актюбинской области - 10,

в Алматинской области - 19,

в Атырауской области - 19,

в ВКО - 22,

в Жамбылской области - 17,

в ЗКО - 55,

в Карагандинской области - 134,

в Костанайской области - 6,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 72,

в СКО - 78,

в Туркестанской области - 7.