64% социальных объектов в Нур-Султане недоступны для инвалидов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 64% социальных объектов в Нур-Султане недоступны для инвалидов. Об этом заявил первый секретарь столичного комитета КНПК Нурдаулет Оразханов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время к нам в общественную приемную поступает очень много вопросов. В день приезжают 10-15 жителей города, говорят о своих проблемах. В общественной приемной есть квалифицированные юристы, с помощью которых мы стараемся решать проблемы», - сказал Нурдаулет Оразханов на круглом столе по соблюдению прав граждан с особыми потребностями.

По его словам, в городе 36 тысяч социальных объектов.

«Согласно открытым данным, 64% из этих 36 тысяч объектов недоступны для инвалидов. А в нашем городе проживает около 26 тысяч инвалидов. Если посмотреть на общественный транспорт, то возникают проблемы. Водители автобусов иногда уезжают, не дождавшись, не опускают пандус. По всему городу работают 36 инватакси на 26 тысяч инвалидов. Естественно, этого недостаточно. Многие инвалиды не могут поехать в поликлинику, другие жалуются на несвоевременный приезд такси», - отметил спикер.

Он заверил, что при содействии коммунистической партии в Парламенте поднимался и решен вопрос о своевременном предоставлении особым детям технических средств, таких как коляска.

«Нашей партией были разработаны дорожные карты, касающиеся особых детей. К примеру, родители детей, страдающих эпилепсией, вынуждены были покупать медикаменты из-за рубежа. А сейчас государство получает лекарства, а потом через поликлинику отправляют. Все начинается снизу, все вопросы обсуждаем с населением. Итоговый документ направляем в Парламент, где готовят соответствующий депутатский запрос. Благодаря этому многие проблемы решаются», - заключил Н. Оразханов.