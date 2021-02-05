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    09:37, 05 Февраль 2021 | GMT +6

    64 смерти от коронавируса зарегистрировали в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 25 по 31 января зарегистрировано 64 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава РК в Telegram. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, в городе Алматы скончались 23 человека;

    в Павлодарской области - 8;
    в Алматинской области - 6;
    в Карагандинской области - 6;
    в городе Нур-Султане - 4;
    в городе Шымкенте - 4;

    в Акмолинской области - 3;
    в Восточно-Казахстанской области - 2;
    в Западно-Казахстанской области - 2;
    в Костанайской области - 2;
    в Атырауской области - 1;
    в Жамылской области - 1;
    в Мангистауской области - 1;
    в Кызылординской области - 1.
    Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 540 случаев с летальным исходом.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Минздрав РК
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