64 смерти от коронавируса зарегистрировали в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 25 по 31 января зарегистрировано 64 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава РК в Telegram. Об этом передает МИА «Казинформ».

По данным ведомства, в городе Алматы скончались 23 человека;

в Павлодарской области - 8;

в Алматинской области - 6;

в Карагандинской области - 6;

в городе Нур-Султане - 4;

в городе Шымкенте - 4;

в Акмолинской области - 3;

в Восточно-Казахстанской области - 2;

в Западно-Казахстанской области - 2;

в Костанайской области - 2;

в Атырауской области - 1;

в Жамылской области - 1;

в Мангистауской области - 1;

в Кызылординской области - 1.

Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 540 случаев с летальным исходом.