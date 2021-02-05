09:37, 05 Февраль 2021 | GMT +6
64 смерти от коронавируса зарегистрировали в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане с 25 по 31 января зарегистрировано 64 случая с летальным исходом от коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Минздрава РК в Telegram. Об этом передает МИА «Казинформ».
По данным ведомства, в городе Алматы скончались 23 человека;
в Павлодарской области - 8;
в Алматинской области - 6;
в Карагандинской области - 6;
в городе Нур-Султане - 4;
в городе Шымкенте - 4;
в Акмолинской области - 3;
в Восточно-Казахстанской области - 2;
в Западно-Казахстанской области - 2;
в Костанайской области - 2;
в Атырауской области - 1;
в Жамылской области - 1;
в Мангистауской области - 1;
в Кызылординской области - 1.
Итого по Республике Казахстан зарегистрировано 2 540 случаев с летальным исходом.