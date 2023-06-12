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    64 ребенка эвакуировали из трех сел области Абай

    12 Июня 2023, 19:42

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, из сел Булак, Талица и Успенка эвакуированы 64 ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В настоящее время их разместили в двух колледжах Семея. Им оказывается всесторонняя помощь, дети обеспечены всем необходимым, горячим питанием, организована помощь профессиональных психологов.

    Ранее для семей были организованы развлекательные мероприятия с посещением достопримечательностей и кинотеатров. На месте все эти дни работают представители территориального департамента министерства, Комитета по охране прав детей и управления образования области Абай.

    Кроме того, для выпускников 9,11 классов, эвакуированных из сел, созданы все необходимые условия для сдачи итоговой аттестации. Проведение выпускных экзаменов для них планируется в школах Семея.

    «По поручению министра просвещения РК в регион выехала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова. Планируется посещение детей погибших работников лесничества. Министерством предлагается летний отдых в лучших оздоровительных центрах страны. При согласии родителей детям будет оказываться квалифицированная помощь психологов. С нового учебного дети будут охвачены бесплатным горячим питанием, обеспечены школьной формой и другими школьными принадлежностями. Обеспечение безопасности и охрана прав детей на контроле Министерства просвещения РК», - заключили в пресс-службе Минпросвещения РК.

    Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

    Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

    Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

    Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

    Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

    12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Регионы Казахстана Абайская область Минпросвещения РК Дети Пожар в области Абай
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