64 ребенка эвакуировали из трех сел области Абай

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - По информации Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК, из сел Булак, Талица и Успенка эвакуированы 64 ребенка, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В настоящее время их разместили в двух колледжах Семея. Им оказывается всесторонняя помощь, дети обеспечены всем необходимым, горячим питанием, организована помощь профессиональных психологов.

Ранее для семей были организованы развлекательные мероприятия с посещением достопримечательностей и кинотеатров. На месте все эти дни работают представители территориального департамента министерства, Комитета по охране прав детей и управления образования области Абай.

Кроме того, для выпускников 9,11 классов, э вакуированных из сел, созданы все необходимые условия для сдачи итоговой аттестации. Проведение выпускных экзаменов для них планируется в школах Семея.

«По поручению министра просвещения РК в регион выехала председатель Комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова. Планируется посещение детей погибших работников лесничества. Министерством предлагается летний отдых в лучших оздоровительных центрах страны. При согласии родителей детям будет оказываться квалифицированная помощь психологов. С нового учебного дети будут охвачены бесплатным горячим питанием, обеспечены школьной формой и другими школьными принадлежностями. Обеспечение безопасности и охрана прав детей на контроле Министерства просвещения РК», - заключили в пресс-службе Минпросвещения РК.

Напомним, на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев на предварительной площади 0,3 га. Для тушения пожара привлекли вертолет. Кроме того, спасателей из трех регионов направили для помощи в тушении лесного пожара.

Позже дополнительно для борьбы с пожаром на место ЧП отправили спасателей из Алматы, Алматинской, Карагандинской областей и области Жетысу.

Все 14 лесничих погибли при пожаре в области Абай. 316 человек были эвакуированы из-за пожара в области. Правительству и акимату области Абай поручили оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Для эвакуированных из-за пожара жителей подготовили 9 пунктов в Семее.

Ранее был опубликован список погибших при пожаре в области Абай.

12 июня в Казахстане объявлен Днем траура в память о погибших при пожаре.