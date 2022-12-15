64 нарколаборатории ликвидировали МВД и КНБ в 2022 году – Генпрокуратура РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Под председательством Генерального прокурора Берика Асылова состоялось заседание Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью по вопросам эффективности деятельности уполномоченных, правоохранительных и специальных органов по незаконному обороту наркотических средств, а также противодействию пыткам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РК.

В работе Координационного совета приняли участие руководители правоохранительных и специальных органов, профильных министерств и другие заинтересованные лица.

Открывая заседание по первому вопросу, глава надзорного ведомства отметил, что сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, принят ряд законодательных и практических мер. Значительно усилена ответственность.

С 2020 года склонение к потреблению и сбыту наркотиков через интернет отнесены к тяжким и особо тяжким составам преступлений. Введена уголовная ответственность за рекламу и пропаганду наркотиков.

Все эти совместные меры позволили стабилизировать наркопреступность.

«МВД и КНБ только в этом году ликвидировали 64 нарколаборатории. Изъято порядка 13 тонн наркотиков, в том числе 33 кг героина и 500 кг синтетики. Только в этом году заблокировано 1400 сайтов, реализовавшие наркотики. Однако впереди еще много работы, ситуация до сих пор остается сложной», - добавил Берик Асылов.

В этой связи, руководителям органов уголовного преследования, прокурорам областей поручено усилить межведомственное взаимодействие, направленное на выявление организованных групп, контрабанды, нарколабораторий, каналов поставок и сбыта наркотических веществ.

В свою очередь, МВД необходимо обеспечить качественную проработку и утверждение Комплексного плана по борьбе с наркотиками.

Вторым вопросом обсуждена эффективность противодействия пыткам и другим недозволенным методам следствия и дознания.

Генеральный прокурор обратил внимание, что Президентом поставлена конкретная задача по искоренению пыток. Для этого уже приняты необходимые правовые меры по их превенции.

В уголовном законодательстве предусмотрена отдельная статья по пыткам и ужесточено наказание.

С нового года расследовать пытки будут исключительно прокуроры.

В местах лишения свободы продолжается установка терминалов для подачи обращений осужденными. Внедряется сплошное видеонаблюдение в колониях, следственных изоляторах и служебных помещениях органов уголовного преследования.

Эти и другие меры положительно оценены международными экспертами, в том числе представителями Комитета ООН против пыток.

В настоящее время разработан проект совместного приказа по противодействию пыткам, основной задачей которого является предупреждение недозволенных методов с момента задержания и доставления гражданина в органы уголовного преследования.

Также вводится запрет на ведение переговоров, бесед, опросов с лицом, у которого отсутствует процессуальный статус. Предусмотрены и другие меры, которые позволят устранить условия для применения пыток.

Берик Асылов обратил внимание на системные проблемы, причины и условия совершения пыток, а также необходимости их устранения во взаимодействии со всеми правоохранительными и государственными органами.

МВД поручено провести ревизию внутренних нормативных актов, дающих основания для произвольных задержаний и привести их в соответствие с международными требованиями.

Кроме того, отмечена необходимость строгого исполнения статьи 80 Закона «О правоохранительной службе», согласно которой руководители, чьи сотрудники совершили пытки или систематически нарушали конституционные права граждан, подлежат увольнению.

В завершение глава надзорного органа потребовал от прокуроров областей наладить взаимодействие с вновь образованными региональными представителями уполномоченного по правам человека, правозащитными организациями и адвокатским сообществом.





Фото: images.live.dumontnext.de





