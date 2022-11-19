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    64-летняя женщина погибла в ДТП в Актюбинской области

    19 Ноября 2022, 15:18

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Сегодня на трассе «Самара-Шымкент» в Актюбинской области произошло дорожно-транспортное происшествие , в котором погибла 64-летняя женщина, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

    За рулем автомашины Kia Rio был 58-летний водитель, который не учитывая дорожно-метеорологические условия на скользком участке дороги, не смог справиться с рулевым управление и съехал в кювет. Затем машина опрокинулась.

    В результате ДТП пассажир, 64-летняя женщина, погибла на месте аварии, а водитель с супругой были госпитализированы в медицинское учреждение.

    «Департамент полиции Актюбинской области предупреждает водителей о резком ухудшении погодных условий - гололеде на дорогах. В связи с этим, рекомендуется не выезжать в дальние поездки за пределы населенных пунктов. Если вы все-таки выехали в поездку, необходимо строго соблюдать правила дорожного движения во избежание дорожно-транспортных происшествий», - сказал пресс-секретарь департамента Ерболат Саркулов.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область ДТП МВД РК
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