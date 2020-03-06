64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 6 марта 1945 года, шел 1354-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. С утра 6 марта войска 2-го Белорусского фронта возобновили свое наступление на всем фронте. Армии правого крыла фронта прорвали оборону противника на прейсиш-старгардском и гох-шюблявском направлениях и за день боя продвинулись на глубину 15-18 км. На левом крыле фронта 19-я армия, преодолев сопротивление противника, продвинулась во всей полосе своего наступления на 12 км, достигнув рубежа оз. Лантовер-зее, Шлаве, Прец. 98-й стрелковый корпус Г. И. Анисимова 2-й ударной армии завершил ликвидацию группировки противника, окруженной в крепости Грудзендз.

Боевые действия по удержанию и расширению плацдарма в районе Кюстрина. Войска 5-й ударной и 8-й гвардейской армий 1-го Белорусского фронта перешли в наступление с целью овладения крупными сильно укрепленными пригородами Кюстрина Нойштадт и Киц. К 12 марта оба пригорода были взяты штурмом.

2-й Украинский фронт. 5 - 6 марта на территории Чехословакии 53-я армия И.М. Манагарова 2-го Украинского фронта совместно с частями 1-й румынской армии прорвала сильно укрепленную оборону противника в полосе словацких Рудных гор на участке шириной 55 километров и продвинулись в глубину до 20 километров.

Балатонская оборонительная операция. Немецкое командование, сосредоточив в районе озера Балатон войска группы армий «Юг» и армейский корпус группы армий «Е», начало контрнаступление из района южнее озера Балатон на Капошвар и из района Дони-Михоляц на север.

Войска 3-го Украинского фронта Ф.И. Толбухина начали Балатонскую оборонительную операцию, продолжавшуюся с 6 по 15 марта.

В ночь на 6 марта на южном участке 3-го Украинского фронта немецкие войска нанесли два вспомогательных удара: один — из района Валпово — Дони-Михоляц по частям 1-й болгарской и 3-й югославской армий, другой — из района западнее Надьбайом по войскам 57-й армии. Утром 6 марта после 30-минутной артиллерийской подготовки 6-я танковая армия СС и немецкая 6-я армия нанесли главный удар между озерами Веленце и Балатон по частям 1-го гвардейского укрепленного района 4-й гвардейской армии и по 30-му стрелковому корпусу 26-й армии Н.А. Гагена.

Войска 2-го Белорусского фронта после двухнедельной осады и упорных боев завершили разгром окруженной группировки противника и 6 марта овладели городом и крепостью Грудзяндз (Грауденц).

Одновременно юго-западнее и западнее Данцига войска фронта в результате наступательных боев овладели городами Третей, Мальхов.

Юго-западнее города Кезлин войска 2-го Белорусского фронта ликвидировали окруженную группу противника.

Войска 1-го Белорусского фронта, развивая успешное наступление, 6 марта овладели городами Бельгард, Трептов, Грайфенберг. Южнее города шифельбайн войска фронта окружили значительную группу войск противника и вели успешные бои по ее уничтожению.

В Венгрии северо-восточнее и южнее озера Балатон советские войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника.

6 марта 1945 года исполнилось 21 год Малкеждару Букенбаеву и 29 лет Павлу Журбе.

Малкеждар Букенбаев родился 6 марта 1924 года в селе Соцжол Актюбинской области. Получил неполное среднее образование, работал сначала сотрудником районной газеты, затем судебным исполнителем районного народного суда. В июле 1942 года был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию.

С июля 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны, четырежды был ранен. В 1944 году окончил курсы младших лейтенантов. Под Полтавой взял в плен семерых «языков», за что был награжден орденом Красной Звезды. К июлю 1944 года лейтенант Малкеждар Букенбаев командовал стрелковым взводом 1081-го стрелкового полка 312-й стрелковой дивизии 69-й армии 1-го Белорусского фронта. Отличился во время форсирования Западного Буга.

20 июля 1944 года Букенбаев вместе со своим взводом первым переправился через западный Буг. В бою взвод захватил выгодную позицию в районе населенного пункта Дорохуск в 22 километрах к востоку от польского города Хелм и закрепился на ней, отражая немецкие контратаки. В рукопашной схватке Букенбаев лично убил немецкого офицера и взял в плен 5 солдат. В бою был тяжело ранен, но поля боя не покинул, продолжая руководить действиями взвода до подхода основных подразделений полка.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» лейтенант Малкеждар Букенбаев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» за номером 7232.

В декабре 1945 года Букенбаев был уволен в запас. В 1949 году Букенбаев окончил партшколу при ЦК КП Казахской ССР, после чего находился на партийной и советской работе.

С января 1962 года по март 1972 года М.Букенбаев служил в органах внутренних дел. В звании майора ушел в запас. Проживал в городе Актобе, умер 13 июня 2002 года.

Был также награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, и «Знак Почета», а также рядом медалей.

Имя Малкеждара Букенбаева присвоено Актюбинскому юридическому институту МВД Республики Казахстан, школе-интернату, также именем героя названа улица в Актобе.

Журба Павел Павлович родился 6 марта 1916 года в селе Дарственное (ныне Куршимский район Восточно-Казахстанской области). Получил начальное образование, после чего работал заведующим столовой на одном из рудников в Маркакольском районе.

В 1937 году Журба был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. Участвовал в боях на озере Хасан. После демобилизации служил в органах внутренних дел. В 1941 году Журба повторно был призван в армию. С того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К сентябрю 1943 года красноармеец Павел Журба командовал отделением 132-го отдельного саперного батальона 38-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр.

В период с 23 по 30 сентября 1943 года расчет Журбы переправил на пароме через Днепр в районе села Григоровка Каневского района Черкасской области Украинской ССР 1440 бойцов и командиров, 15 противотанковых орудий, 6 тонн продовольствия, 26 лошадей.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года красноармеец Павел Журба был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

В 1944 году получил тяжелое ранение и был демобилизован. Проживал в Алматы, работал заместителем председателя Алма-Атинского областного комитета ДОСААФ, затем в Министерстве трудовых резервов Казахской ССР.

Был также награжден орденами Отечественной войны 1-й степени и Красной Звезды, рядом медалей.

6 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 64 дня…

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань

Главное фото: sarbaz.kz



