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    64 человека заболели и 502 выздоровели от коронавируса в Казахстане

    20 Сентября 2022, 08:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

    Из них: в городе Астане – 15,

    в городе Алматы – 14,

    в городе Шымкенте – 2,

    в Акмолинской области – 2,

    в Актюбинской области – 2,

    в Атырауской области – 4,

    в ВКО – 2,

    в Абайской области - 2,

    в ЗКО – 3,

    в Карагандинской области – 6,

    в Улытауской области - 3,

    в Костанайской области – 5,

    в Мангистауской области – 2,

    в Павлодарской области – 2.

    Всего в стране подтверждено 1 392 618 случаев.

    Выздоровели от коронавирусной инфекции 502 человека.

    в городе Астане - 47,

    в городе Алматы - 12,

    в Атырауской области - 4,

    в ВКО - 6,

    в ЗКО - 113,

    в Карагандинской области - 32,

    в Улытауской области - 9,

    в Костанайской области - 82,

    в Кызылординской области – 1,

    в Павлодарской области - 51,

    в СКО - 136,

    в Туркестанской области - 9.

    Всего в стране выздоровело 1 366 147 человека от COVID-19.


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