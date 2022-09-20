64 человека заболели и 502 выздоровели от коронавируса в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 64 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Из них: в городе Астане – 15,

в городе Алматы – 14,

в городе Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 2,

в Атырауской области – 4,

в ВКО – 2,

в Абайской области - 2,

в ЗКО – 3,

в Карагандинской области – 6,

в Улытауской области - 3,

в Костанайской области – 5,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 392 618 случаев.

Выздоровели от коронавирусной инфекции 502 человека.

в городе Астане - 47,

в городе Алматы - 12,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 6,

в ЗКО - 113,

в Карагандинской области - 32,

в Улытауской области - 9,

в Костанайской области - 82,

в Кызылординской области – 1,

в Павлодарской области - 51,

в СКО - 136,

в Туркестанской области - 9.

Всего в стране выздоровело 1 366 147 человека от COVID-19.



