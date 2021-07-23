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64 человека скончались от коронавируса за сутки в Казахстане
23 Июля 2021 09:05
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные по зарегистрированным случаям с летальным исходом в разрезе регионов (данные за 21.07.2021г.), передает МИА «Казинформ».
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По данным ведомства, всего за сутки скончались 64 человека с КВИ+ и 10 – с КВИ-.
В антилидерах – город Нур-Султан - 13 (КВИ+) и 1 (КВИ-), Карагандинская область – 9 (КВИ+) и город Шымкент – 8 (КВИ+).
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