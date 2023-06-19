636 случаев кори зарегистрировано в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В настоящее время в городе Алматы наблюдается нестабильная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости корью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу СЭБК.

В текущем году в южном мегаполисе с марта месяца зарегистрировано 636 лабораторно подтвержденных случаев кори, из них 528 случаев среди детей до 14 лет (83,0%). За прошедший год лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи в городе не зарегистрировано.

Заболеваемость детского населения регистрируется преимущественно среди непривитых по причине отказа от вакцинации, а также из-за медицинских отводов от прививок и недостижения прививочного возраста.

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы проводятся профилактические и противоэпидемическими мероприятия. Установлено 8730 контактное лицо, привито по эпидемиологическим показаниям 277 человек, подлежащих экстренной иммунизации против кори. За всеми контактными лицами установлено медицинское наблюдение, в очагах проведена санитарно-просветительная работа по профилактике кори.

Напоминаем, что единственным эффективным средством, предупреждающим от заражения корью, а также от их осложнений является только вакцинация. Вакцинация против кори проводится 2-кратно в возрасте 1 года и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребенка.

Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно.

Так, 8 июня на склад вакцин Управления общественного здравоохранения города Алматы поступила комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита (ККП), сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан в количестве 37 200 доз для проведения плановой иммунизации детей согласно Национального календаря прививок РК, подлежащих иммунизации в текущем году. Плановая вакцинация детского населения проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно. Остальное население может получить прививки против кори в частных прививочных кабинетах на платной основе.

В связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в городе эпидемиологи южного мегаполиса при появлении симптомов заболевания настоятельно рекомендуют:

- не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача;

- находиться дома, не посещать место работы, а также общественные места (в особенности больные, находящиеся на амбулаторном лечении, должны строго соблюдать домашнюю изоляцию);

- не отправлять больных детей в летние оздоровительные лагеря, организованные коллективы и т.д.