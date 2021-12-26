633 человека выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 633 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 118,

город Алматы - 78,

город Шымкент - 18,

Акмолинская область - 48,

Алматинская область - 21,

Атырауская область - 3,

Восточно-Казахстанская область - 39,

Жамбылская область - 10,

Карагандинская область - 121,

Костанайская область - 7,

Кызылординская область - 10,

Павлодарская область - 8,

Северо-Казахстанская область - 146,

Туркестанская область - 6.

Итого выздоровевших в Казахстане - 957267.