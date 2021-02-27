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    08:16, 27 Февраль 2021 | GMT +6

    631 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 71,

    город Шымкент - 9,

    Акмолинская область - 108,

    Алматинская область - 37,

    Атырауская область - 22,

    Восточно-Казахстанская область - 34,

    Жамбылская область - 18,

    Западно-Казахстанская область - 98,

    Карагандинская область - 57,

    Костанайская область - 68,

    Кызылординская область - 4,

    Мангистауская область - 1,

    Павлодарская область - 82,

    Северо-Казахстанская область - 21,

    Туркестанская область - 1.

    Итого выздоровевших в Казахстане – 195 752.


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