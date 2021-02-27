08:16, 27 Февраль 2021 | GMT +6
631 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 71,
город Шымкент - 9,
Акмолинская область - 108,
Алматинская область - 37,
Атырауская область - 22,
Восточно-Казахстанская область - 34,
Жамбылская область - 18,
Западно-Казахстанская область - 98,
Карагандинская область - 57,
Костанайская область - 68,
Кызылординская область - 4,
Мангистауская область - 1,
Павлодарская область - 82,
Северо-Казахстанская область - 21,
Туркестанская область - 1.
Итого выздоровевших в Казахстане – 195 752.