631 человек выздоровел от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 631 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 71,

город Шымкент - 9,

Акмолинская область - 108,

Алматинская область - 37,

Атырауская область - 22,

Восточно-Казахстанская область - 34,

Жамбылская область - 18,

Западно-Казахстанская область - 98,

Карагандинская область - 57,

Костанайская область - 68,

Кызылординская область - 4,

Мангистауская область - 1,

Павлодарская область - 82,

Северо-Казахстанская область - 21,

Туркестанская область - 1.

Итого выздоровевших в Казахстане – 195 752.