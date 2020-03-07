63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 7 марта 1945 года, шел 1355-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. На правом крыле войска 2-го Белорусского фронта за день боя 7 марта овладели городами Меве, Прейхиш-Старгард, Гох Шюбляу, продвинувшись в сторону Данцига на 25 км. На левом крыле фронта 134-й стрелковый корпус, завершив ликвидацию разрозненных групп противника южнее Кольберга, вышел к его восточной окраине, где была восстановлена непосредственная связь с войсками 1-го Белорусского фронта. 7 марта введенный в сражение 3-й гвардейский танковый корпус во взаимодействии с частями 27-й стрелковой дивизии овладели городом Шлаве и вышел на ближние подступы к г. Штольп. Главные силы 2-й немецкой армии начали отход на позиции Данцигско-Гдынского укрепленного района.

В течение 6 и 7 марта соединения 7-го стрелкового корпуса во взаимодействии с войсками 1-й армии Войска Польского 1-го Белорусского фронта при содействии частей 11-го гвардейского танкового корпуса вели бои с частями окруженного 10-го корпуса СС. Остаткам 10-го корпуса СС удалось вырваться из окружения восточнее Шифельбайн и достигнуть района Трептов. Здесь они вновь были окружены и уничтожены советскими войсками.

12-й гвардейский танковый корпус нанес удар на Голлнов с востока, а 12-й гвардейский стрелковый корпус — с северо-востока. После трехдневных упорных боев советские войска 7 марта решительным штурмом овладели городом Голлнов. Для содействия соединениям 61-й и 47-й армий в их наступлении на Альтдамм был привлечен 9-й гвардейский танковый корпус, который начал наступать вдоль восточного берега р. Одер в южном направлении на Альтдамм.

Балатонская оборонительная операция. К исходу 7 марта немецкие войска на направлении главного удара вклинились в оборону 26-й армии 3-го Украинского фронта на четыре километра южнее озера Веленце и на семь километров западнее канала Шарвиз. Для поддержки армии на рубеж Шимон-торнья — Озора были выдвинуты 5-й гвардейский кавалерийский корпус и самоходно-артиллерийская бригада из резерва фронта.

Войска 2-го Белорусского фронта 7 марта с боем овладели городами Гнев (Меве), Старогард (Прейсиш Старгард).

Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая наступление, 7 марта штурмом овладели городами Голлнов, Штепенитц и Массов. Войска фронта завершили ликвидацию окруженной группировки противника южнее города Шифельбайн.

Войска 2-го Украинского фронта, преодолевая сопротивление противника в трудных условиях горно-лесистой местности в полосе Карпат, 7 марта овладели на территории Чехословакии городом Банска Штявница.

В Венгрии, северо-восточнее и южнее озера Балатон, атаки крупных сил пехоты и танков противника отбивались нашими войсками…

С 7 по 15 марта 1945 года батарея, которой командовал Герой-казахстанец Вожакин, уничтожила 18 станковых и ручных пулеметов, 75-мм пушку и 40 вражеских солдат и офицеров.

…Вожакин Георгий Михайлович родился 25 августа 1921 года в с. Осколково Алтайского края. Образование среднее. До войны жил на станции Сары-Озек Алма-Атинской области. С декабря 1941 года учился на метеорологическом факультете Высшего военного гидрометеорологического института. Затем был переведен в Харьковское артиллерийское училище, эвакуированное к тому времени в узбекский город Фергана. В марте 1943 года окончил училище с присвоением воинского звания «лейтенант» и был назначен в действующую армию командиром взвода истребительно-противотанковой батареи.

В период наступательных действий полка с 7 по 15 марта 1945 года батарея, которой командовал старший лейтенант Вожакин, уничтожила 18 станковых и ручных пулеметов, 75-мм пушку и 40 вражеских солдат и офицеров. Старший лейтенант Георгий Вожакин 17 апреля 1945 года на плотах под огнем врага переправил батарею на левый берег Одера в районе населенного пункта Хоэнвутцен (14 км севернее города Врицен, Германия) и участвовал в отражении контратак противника на захваченном плацдарме.

Звание Героя Советского Союза присвоено 31 мая 1945 года. Награжден орденом Ленина, двумя орденами Отечественной войны 1 степени, орденом Отечественной войны 2 степени, Красной Звезды, «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» 3-й степени и медалями, среди которых медаль «За отвагу» (1944).

После войны продолжал службу в Советской Армии. В ноябре 1945 года, находясь на службе в советских оккупационных войсках в Германии, Вожакин получил воинское звание капитана. В течение восьми лет после войны он командовал батареей во 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии, после чего по состоянию здоровья был направлен в распоряжение военного комиссара Тульской области и проходил службу в Епифанском, Дедиловском, Товарковском, Богородицком военкоматах Тульской области, а с 1969 года возглавлял Щекинский объединенный городской военный комиссариат. С этой должности он ушел в запас в 1977 году в звании полковника.

Умер 29 сентября 2003 года.

7 марта 1945 года до нашей Победы оставалось 63 дня…



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Фото: ru.wikipedia.org



