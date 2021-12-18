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628 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
18 Декабря 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 628 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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Из них по регионам:
в городе Нур-Султане - 98,
в городе Алматы - 35,
в городе Шымкенте - 0,
в Акмолинской области - 61,
в Актюбинской области - 7,
в Алматинской области - 44,
в Атырауской области - 11,
в ВКО - 35,
в Жамбылской области - 6,
в ЗКО - 32,
в Карагандинской области - 132,
в Костанайской области - 77,
в Кызылординской области – 4,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 27,
в СКО - 52,
в Туркестанской области - 7.
Всего в стране выздоровели 952 314 человек.
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