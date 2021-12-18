628 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 628 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

Из них по регионам:

в городе Нур-Султане - 98,

в городе Алматы - 35,

в городе Шымкенте - 0,

в Акмолинской области - 61,

в Актюбинской области - 7,

в Алматинской области - 44,

в Атырауской области - 11,

в ВКО - 35,

в Жамбылской области - 6,

в ЗКО - 32,

в Карагандинской области - 132,

в Костанайской области - 77,

в Кызылординской области – 4,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 27,

в СКО - 52,

в Туркестанской области - 7.

Всего в стране выздоровели 952 314 человек.