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6240 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
15 Августа 2021 08:16
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6240 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.
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В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 1719,
город Алматы - 827,
город Шымкент - 567,
Акмолинская область - 256,
Актюбинская область - 120,
Алматинская область - 149,
Атырауская область - 81,
Восточно-Казахстанская область - 191,
Западно-Казахстанская область - 35,
Карагандинская область - 1179,
Костанайская область - 81,
Кызылординская область - 213,
Мангистауская область - 295,
Павлодарская область - 261,
Северо-Казахстанская область - 76,
Туркестанская область - 190.
Итого выздоровевших в Казахстане – 566 613.
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