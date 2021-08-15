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6240 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

15 Августа 2021 08:16
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6240 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане 6240 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на coronavirus2020.kz.

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В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 1719,

город Алматы - 827,

город Шымкент - 567,

Акмолинская область - 256,

Актюбинская область - 120,

Алматинская область - 149,

Атырауская область - 81,

Восточно-Казахстанская область - 191,

Западно-Казахстанская область - 35,

Карагандинская область - 1179,

Костанайская область - 81,

Кызылординская область - 213,

Мангистауская область - 295,

Павлодарская область - 261,

Северо-Казахстанская область - 76,

Туркестанская область - 190.

Итого выздоровевших в Казахстане – 566 613.


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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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