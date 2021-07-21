62 казахстанца скончались от коронавируса за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».

Так, лидером антирейтинга является Нур-Султан (14 смертей), затем следует Шымкент (11 смертей), Мангистауская область (8 смертей) и Алматы (7 смертей).