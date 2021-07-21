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62 казахстанца скончались от коронавируса за сутки
21 Июля 2021 08:56
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК опубликовало данные о количестве зарегистрированных случаев с летальным исходом в разрезе регионов. Об этом передает МИА «Казинформ».
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Так, лидером антирейтинга является Нур-Султан (14 смертей), затем следует Шымкент (11 смертей), Мангистауская область (8 смертей) и Алматы (7 смертей).
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