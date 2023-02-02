62 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 2 февраля в Казахстане зарегистрировано 62 новых случая заболевания коронавирусом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане 62 человека заболели коронавирусом.

Сутками ранее сообщалось о 69 заболевших.

Всего с 13 марта 2020 года коронавирусной инфекцией заболели 1 млн 405 тысяч 979 казахстанцев, пневмонией с признаками КВИ – 90 тысяч 708 человек.