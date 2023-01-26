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    62 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

    26 Января 2023, 08:38

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 26 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 711 человек (–1 569+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 114 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 597 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    По информации Минздрава РК, 62 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки. 2 человека обратились в медучреждения с симптомами ковидной пневмонии.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

    • в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

    • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

    • на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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