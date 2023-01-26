62 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 26 января лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 711 человек (–1 569+ и 142 КВИ-), из них в стационарах находятся 114 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 597 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

По информации Минздрава РК, 62 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки. 2 человека обратились в медучреждения с симптомами ковидной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжелом состоянии – 6 пациентов,

• в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.



