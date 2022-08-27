617 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Всего в стране подтверждено 1 387 029 случаев, из них:
в городе Нур-Султане – 109,
в городе Алматы – 48,
в городе Шымкенте – 3,
в Акмолинской области – 81,
в Актюбинской области – 23,
в Алматинской области – 6,
в Жетысуской области - 7,
в Атырауской области – 13,
в ВКО – 15,
в Абайской области - 4,
в Жамбылской области – 6,
в ЗКО – 57,
в Карагандинской области – 86,
в Улытауской области - 8,
в Костанайской области – 62,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 21,
в Павлодарской области – 29,
в СКО – 32,
в Туркестанской области – 5.