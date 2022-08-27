617 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Всего в стране подтверждено 1 387 029 случаев, из них:

в городе Нур-Султане – 109,

в городе Алматы – 48,

в городе Шымкенте – 3,

в Акмолинской области – 81,

в Актюбинской области – 23,

в Алматинской области – 6,

в Жетысуской области - 7,

в Атырауской области – 13,

в ВКО – 15,

в Абайской области - 4,

в Жамбылской области – 6,

в ЗКО – 57,

в Карагандинской области – 86,

в Улытауской области - 8,

в Костанайской области – 62,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 21,

в Павлодарской области – 29,

в СКО – 32,

в Туркестанской области – 5.



