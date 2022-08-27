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    617 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки

    27 Августа 2022 08:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 617 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

    Всего в стране подтверждено 1 387 029 случаев, из них:
    в городе Нур-Султане – 109,
    в городе Алматы – 48,
    в городе Шымкенте – 3,
    в Акмолинской области – 81,
    в Актюбинской области – 23,
    в Алматинской области – 6,
    в Жетысуской области - 7,
    в Атырауской области – 13,
    в ВКО – 15,
    в Абайской области - 4,
    в Жамбылской области – 6,
    в ЗКО – 57,
    в Карагандинской области – 86,
    в Улытауской области - 8,
    в Костанайской области – 62,
    в Кызылординской области – 2,
    в Мангистауской области – 21,
    в Павлодарской области – 29,
    в СКО – 32,
    в Туркестанской области – 5.
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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