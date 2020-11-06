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    610 км автодорог будет отремонтировано в Актюбинской области

    6 Ноября 2020, 14:51

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неудовлетворительное состояние местных дорог все еще остается одной из главных проблем Актюбинской области. Об этом заявил глава региона Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким отметил, что неудовлетворительное состояние местных дорог все еще остается одной из главных проблем области. В целях развития транспортной инфраструктуры будет отремонтировано 610 км автодорог на сумму 40,4 млрд тенге. Это позволит увеличить долю дорог в удовлетворительном состоянии с 56,5% до 59%.

    «Наша основная задача — это улучшение благосостояния граждан, обеспечение их работой и стабильным заработком. В связи с введением ЧП и ограничительных мер 520 тысяч жителей области получили социальные выплаты на сумму 20 млрд тенге. Было создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 11 тысяч постоянных рабочих мест», - добавил спикер.

    Глава области также добавил, что решению вопросов снижения уровня безработицы, которая составила 4,9%, способствовала также и реализация программы «Дорожная карта занятости». В 2020 году на мероприятия программы направлено 45 млрд тенге.

    Ранее Ондасын Уразалин сообщил, что в регионе реализуется 26 крупных инвестпроектов стоимостью 140,2 млрд тенге, с созданием более 1 200 рабочих мест. 7 проектов на сумму 54,5 млрд тенге уже введены в эксплуатацию. В их числе строительство ветровой электростанции «Бадамша-1» ТОО «ARM wind», завода по производству стройматериалов и силикатного кирпича АО «Коктас-Актобе».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Актюбинская область Строительство Занятость Регионы Казахстана Дороги
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