610 км автодорог будет отремонтировано в Актюбинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неудовлетворительное состояние местных дорог все еще остается одной из главных проблем Актюбинской области. Об этом заявил глава региона Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким отметил, что неудовлетворительное состояние местных дорог все еще остается одной из главных проблем области. В целях развития транспортной инфраструктуры будет отремонтировано 610 км автодорог на сумму 40,4 млрд тенге. Это позволит увеличить долю дорог в удовлетворительном состоянии с 56,5% до 59%.

«Наша основная задача — это улучшение благосостояния граждан, обеспечение их работой и стабильным заработком. В связи с введением ЧП и ограничительных мер 520 тысяч жителей области получили социальные выплаты на сумму 20 млрд тенге. Было создано порядка 20 тысяч новых рабочих мест, в том числе около 11 тысяч постоянных рабочих мест», - добавил спикер.

Глава области также добавил, что решению вопросов снижения уровня безработицы, которая составила 4,9%, способствовала также и реализация программы «Дорожная карта занятости». В 2020 году на мероприятия программы направлено 45 млрд тенге.

Ранее Ондасын Уразалин сообщил, что в регионе реализуется 26 крупных инвестпроектов стоимостью 140,2 млрд тенге, с созданием более 1 200 рабочих мест. 7 проектов на сумму 54,5 млрд тенге уже введены в эксплуатацию. В их числе строительство ветровой электростанции «Бадамша-1» ТОО «ARM wind», завода по производству стройматериалов и силикатного кирпича АО «Коктас-Актобе».