61 ребенку необходима трансплантация почки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане в листе ожидания донорской почки числится 61 ребенок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Казахстане, дети, нуждающиеся в трансплантации печени и почек, практически не выезжают в зарубежные клиники. Все операции по пересадке органов проводятся в Казахстане. По информации Министерства здравоохранения РК, если в 1991-2011 годах из 56 трансплантаций почек у казахстанских детей всего 23% проводилось в стране, то с 2012 года в Казахстане проведена 81 трансплантация почек детям.

«В настоящее время в листе ожидания донорской почки стоит 61 ребенок. То есть по мере появления донора и по мере совпадения иммунологической тканевой совместимости, ребенок из листа ожидания направляется на операцию», - сказала на пресс-конференции заместитель директора Национального научного центра материнства и детства по клинической работе Венера Алтынова.

В 2018 году специалисты провели 12 трансплантаций почек детям и 2 трансплантации печени. Эксперт пояснила, что лист ожидания не означает очередь на проведение операции по пересадке органов.

«Если, например, вчера пациент попал в лист ожидания, а сегодня появился орган, который максимально подходит именно этому пациенту, его сразу же направят на операцию», - пояснила она.

Кроме того, в Казахстане 21 ребенок нуждается в трансплантации печени. При этом, как отметила В. Алтынова, печень можно пересадить только лишь от родственного донора. За 4 года было проведено 7 успешных трансплантаций детям в возрасте от 6 месяцев до 1 года 2 месяцев.