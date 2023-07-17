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    61-летний житель Степногорска подозревается в хранении взрывчатых веществ

    17 Июля 2023, 19:24

    СТЕПНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В хранении взрывчатых веществ подозревается житель Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    Сотрудниками УБОП ДП области получена оперативная информация о том, что 61-летний житель Степногорска хранит взрывчатые вещества.

    Сотрудники полиции провели осмотр гаража мужчины, в ходе которого обнаружили 34 металлическо-цилиндрических предмета, предположительно являющихся взрывными волноводами.

    Назначена экспертиза.

    Факт зарегистрирован в ЕРДР по ч. 3 ст. 287 УК РК.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью
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