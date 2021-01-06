61 коррупционное преступление выявили в Кызылординской области в прошлом году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В 2020 году департамент Агентства РК по противодействию коррупции по Кызылординской области выявил 61 коррупционное преступление, основная часть из которых факты взяточничества, хищения и мошенничества. Об этом сообщил руководитель департамента Ардак Ерсейтов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наряду с профилактическими мероприятиями, мы ведем оперативно-розыскную и оперативно-следственную деятельность. В 2020 году департаментом выявлено 61 коррупционное преступление. Основная их часть - по фактам взяточничества, а также хищения и мошенничества», - сказал руководитель департамента Агентства по противодействию коррупции по Кызылординской области в ходе прямого эфира на площадке Antikor Live.

Также, по его словам, всего в производстве находилось 71 уголовное дело о коррупционных преступлениях, 36 из которых были направлены в суд.

«Сумма причиненного ущерба по завершенным уголовным делам составила более 1 млрд тенге. Из 1 млрд тенге взыскано 94% ущерба. За совершение коррупционных преступлений 11 человек приговорами суда привлечены к различным видам уголовной ответственности. В соответствии со статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса РК было внесено 61 представление. Из них рассмотрено 55 предложений. По результатам 236 госслужащих привлечены к дисциплинарной ответственности», - заявил А. Ерсейтов.