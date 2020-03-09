61 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: Балатонская оборонительная операция и подвиг Героя-казахстанца Махорина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ровно 75 лет назад, 9 марта 1945 года, шел 1357-й день Великой Отечественной войны – важнейшей составной части Второй мировой войны, которая завершилась победой Красной Армии и безоговорочной капитуляцией вооруженных сил Германии. МИА «Казинформ» предлагает вниманию читателей хронику событий того времени.

Восточно-Померанская операция. 9 марта 2-я ударная армия 2-го Белорусского фронта наступала на Данциг с юга. 65-я армия приближалась к Данцигу с запада. 49-я армия и 70-я армия наступали севернее в направлении на Цоппот (Сопот). К исходу 9 марта 1-я гвардейская танковая армия передовыми частями вышла на рубеж Лупов, Дарсин, Гловитц. 3-й гвардейский танковый корпус вёл бои в районе Хохвальд, Лангебезе. 134-й корпус 19-й армии сосредоточился в районе Цирхов, Виден, Клайн-Рунов.

Балатонская оборонительная операция. В течение 8 и 9 марта противник нанес удар в районе Шаркерестура, прорвал главную и вторую полосы обороны войск 3-го Украинского фронта и вклиниться в глубину на 10 - 24 километра.

Войска 2-го Белорусского фронта, развивая наступление, овладели городом Штольп.

На Штеттинском направлении наши войска продолжали бои по очищению от противника восточного берега реки Одер.

В Венгрии северо-восточнее озера Балатон немцы продолжали атаки крупными силами танков, стремясь прорваться к Дунаю…

9 марта 1945 года исполнилось 29 лет Герою-казахстанцу Ивану Махорину.

Махорин Иван Федорович родился 9 марта 1916 года в поселке Горы ныне Индерского района Атырауской области.

Окончил начальную школу. Работал механиком рыболовецкого катера рыбзавода в поселке Учсай Муйнакского района Каракалпакской АССР.

Призван в Красную Армию Муйнакским райвоенкоматом Каракалпакской АССР в июле 1942 года, на фронте — с сентября 1942 года.

22 сентября 1943 года гвардии сержант Иван Махорин одним из первых преодолел Днепр в районе восточнее города Чернобыль Киевской области и, закрепившись на правом берегу, огнем обеспечил переправу всего подразделения.

В январе 1944 года Махорин был демобилизован по ранению.

За героизм, проявленный в боях при форсировании Днепра, указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года гвардии сержанту Махорину Ивану Федоровичу было присвоено звание Героя Советского Союза.

После войны вернулся в город Муйнак. Позже работал в городе Кзыл-Орда в тресте «Кызылордастрой». В конце 1980-х переехал в село Митрофановка Кантемировского района Воронежской области. С 1990 года жил в селе Писаревка того же района. Умер в 1998 году.

9 марта 1945 года до нашей Победы оставался 61 день…

62 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: «Вызываю огонь на себя!» Героя-казахстанца Забелкина

63 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: подвиг батареи Героя-казахстанца Вожакина

64 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: семь «языков» Героя-казахстанца Букенбаева

65 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: подвиг и гибель Героя-казахстанца Астафьева

66 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: последнее боевое задание Героя-казахстанца Гулькина

67 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и гибель Героя-казахстанца Нижурина

68 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и подвиг Героя-казахстанца Мамраева

69 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Курляндская и Восточно-Померанская операции, дни рождения Героев-казахстанцев

70 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и героизм казахстанца Меркулова

71 ДЕНЬ ДО ПОБЕДЫ: бои в Чехословакии и признание трех казахстанцев Героями

72 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Прусская операция и гибель Героев Балтабанова и Борисюка

73 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Восточно-Померанская операция и 33-й день рождения будущего Героя Дмитриева

74 ДНЯ ДО ПОБЕДЫ: Нижне-Силезская и Восточно-Померанская операции

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: овладение городом и крепостью Познань



