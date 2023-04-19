61 человек заболел коронавирусом за сутки в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 19 апреля лечение от коронавируса в Казахстане продолжают получать 1 656 человек (–1 468+ и 188 КВИ-), из них в стационарах находятся 188 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 468 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

За сутки в Казахстане коронавирусной инфекцией заболел 61 человек. Еще 6 обратились в медучреждения с симптомами коронавирусной пневмонии.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 2 пациента.

