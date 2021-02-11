61 186 детей родились за год в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в прошлом году на свет появилось 61 186 детей. Этот показатель на 9,6% больше, чем в 2019 году. То есть общий коэффициент рождаемости на 1000 человек составил 29,72. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

В прошлом году в регионе заключили браки 13 463 семьи, из них 9 316 браков - в сельской местности, 4 147 браков - в городах. По сравнению с 2019 годом в 2020 году показатель разводов в области снизился на 67,1 процента, сообщил на брифинге в Региональной службе коммуникаций руководитель областного департамента статистики Айдар Абильдабеков.

По его словам, в прошлом году в области родилось 31 815 мальчиков (52%), 29 371 девочек (48%). В регионе сохраняется тенденция роста рождаемости, в основном, малышей мужского пола.

«Численность населения на 1 января 2021 года составила 2 млн 44 551 человек. Из них 20,4% -проживают в городской местности, 79,6% – в сельской местности. Следовательно, по сравнению с 1 января 2020 года численность населения увеличилась на 28 514 человек. К сожалению, число погибших в прошлом году в области в результате пандемии достигло 13 007 человек. Это на 24,9% больше, чем в 2019 году», - сказал руководитель департамента.

Кроме того, в прошлом году в область прибыло 33 738 человек. А 53 403 переехали в другие регионы.