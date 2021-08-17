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    605 обладателей медали Елбасы получили образовательные гранты в вузы РК

    17 Августа 2021, 16:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 821 обладатель медалей Елбасы участвовал в конкурсе на получение образовательных грантов, из них 605 абитуриентов получили возможность обучаться бесплатно благодаря проекту «Медаль Елбасы», а именно – преимуществу при равенстве баллов для участников проекта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Фонда Нурсултана Назарбаева.

    Наибольшее количество грантов получили будущие студенты из городов Нур-Султан и Алматы, а также из Кызылординской и Павлодарской областей. А самыми популярными учебными заведениями среди медалистов стали Казахский национальный университет имени Аль-Фараби, Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и Университет имени Сулеймана Демиреля и Astana IT University.

    «В этом году на мою специальность выделили очень мало грантов. Минимальный проходной балл составил 123 из 125, представляете? Я была в шоке от такой конкуренции. Однако в прошлом году я участвовала в программе «Медаль Елбасы» и получила бронзовую медаль. Эта медаль дала мне приоритет при поступлении на грант», - поделилась хорошей новостью на своей странице в Instagram абитуриентка Международного Университета Информационных Технологий Динара Болатова.

    «Каждый участник проектов Академии Елбасы является нашей гордостью. Мы видим, что проект «Медаль Елбасы» становится важной поддержкой будущих успехов для талантливой молодёжи, а особенно - сельских ребят. В ближайшем будущем мы планируем запуск ещё нескольких проектов для поддержки молодых людей и призываем к участию в них каждого молодого казахстанца, вне зависимости от места проживания», - сообщил директор КФ «Академия Елбасы» Асланбек Амрин.

    Всего в проекте «Медаль Елбасы» участвует свыше 21 тыс. ребят. Из них 6 078 ребят уже завершили программы и получили бронзовые и серебряные медали. Напомним, что это проект национального уровня, который направлен на комплексное развитие молодежи. Программа состоит из 7 основных направлений: спорт, таланты и навыки, чтение книг, национальное наследие, волонтёрство, экспедиции и походы, трудовая практика. Программа предназначена для молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет.

    Количественные данные обладателей медали Елбасы и образовательных грантов 2021-2022 учебный года

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Образование Вузы
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