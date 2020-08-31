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    600 образовательных площадок в сети будут бесплатными для казахстанцев

    31 Августа 2020, 18:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 600 образовательных площадок в сети будут бесплатными для пользователей. Об этом заявил первый вице-министр, и.о. министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для образовательных платформ мы не только «притащили» серверы в Казахстан, мы их расположили таким образом, чтобы нагрузка на республиканскую интернет-сеть была минимальной. То есть мы локализовали серверы. Есть одна отечественная платформа – Bilimland. Она, в принципе, популярна. С ней многие акиматы заключают договоры, поэтому мы ее сервера расположили в 10 data-центрах. Чтобы трафик шел только в ближайший data-центр. Раньше все шло через Алматы, что вызывало определенную сложность в организации трафика, доступности ресурса», - сказал Багдат Мусин во время онлайн-эфира.

    «Мы этим образовательным платформам помогли в части правильной маршрутизации и настройки. Большинство наших граждан пользуются услугами Казахтелекома, Kcell, Tele2 и т.д. Мы наладили правильную маршрутизацию до этих платформ», - добавил он.

    И.о. министра пояснил, что в четвертой четверти прошлого учебного года было 380 интернет-ресурсов, к которым операторы предоставили бесплатный доступ.

    «В этот раз по рекомендации МОН 600 образовательных платформ и площадок, которые влияют на развитие детей, мы к ним сделали бесплатный доступ. То есть, при любом тарифном плане, который есть на вашей сим-карте, если вы находитесь на любом из этих 600 сайтов, ваш трафик не списывается», - заключил Б. Мусин.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Образование Связь, ТВ, IT
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