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вчера 23:38 323
500 млрд тенге получит обрабатывающая промышленность РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Направить 500 млрд тенге поручил направить Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на обрабатывающую промышленность, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Поручаю Правительству на поддержку обрабатывающей промышленности и не сырьевого экспорта в течение следующих трех лет направить дополнительно 500 миллиардов тенге. Нацбанку для решения задач доступного кредитования приоритетных проектов поручаю предоставить долгосрочную тенговую ликвидность банкам в размере не менее 600 миллиардов тенге», - сказал Президент, выступая с ежегодным Посланием народу Казахстана.
Но Правительство и Нацбанк, предупредил Глава государства, должны выделять эти деньги под жестким контролем.
«Эти долгосрочные кредиты должны идти, Бакытжан Абдирович (Сагинтаев - Премьер-Министр), на те объекты, которые мы укажем. (...) Я сам буду каждый день следить, я вам скажу какой контроль я установлю. Правительству совместно с Нацбанком отвечают, чтобы эти деньги были израсходованы туда, куда надо», - пояснил Президент.
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